Foggia, il patron Felleca: “La mia sulla gara contro il Palermo. Ora possiamo giocarcela con tutti”

Parola a Roberto Felleca.

Diversi sono stati i temi trattati dal presidente del Foggia, come riportato dall’edizione odierna del ‘Corriere del Mezzogiorno’: dalla vittoria conquistata contro il Palermo di Roberto Boscaglia in occasione della sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, andata in scena domenica pomeriggio allo Stadio “Pino Zaccheria”, agli obiettivi della compagine pugliese. Dopo il ripescaggio, il Foggia ha iniziato il campionato con quattro sconfitte nelle prime cinque partite disputate. Poi la svolta, con cinque vittorie, tre pareggi e una sconfitta nelle nove partite successive.

“Domenica abbiamo giocato con la maglia del centenario, abbiamo vinto contro una squadra importante come il Palermo ed abbiamo dedicato la vittoria alla città e a Federico Gentile. Avverto un crescente calore verso la squadra, il vento spinge verso la direzione dell’entusiasmo e speriamo di continuare così. Abbiamo vissuto un’estate travagliata e l’attesa per l’iscrizione alla Lega Pro non ci ha permesso di pianificare come avremmo voluto. Stiamo trovando la consapevolezza che possiamo giocarcela con tutti. All’inizio c’era molta sfiducia, adesso c’è tanta fiducia”, sono state le sue parole.

LA CLASSIFICA – “Credo che al momento possiamo dire di poter stare nei primi dieci posti. Ma tutto questo non deve cambiare il nostro obiettivo che resta la salvezza, soprattutto in un anno come questo, caratterizzato dal Coronavirus. Abbiamo conquistato la metà dei punti che abbiamo come obiettivo e lo abbiamo fatto con qualche giornata di anticipo rispetto alla fine del girone di andata. Questa è una cosa buona. I sogni? Vediamo a fine febbraio e se saremo ancora quinti… Marchionni ha dimostrato di avere carisma e determinazione. Si è messo a disposizione di tutti e stiamo facendo squadra con lui”, ha concluso Felleca.