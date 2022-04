Foggia, Garofalo sfida l’Avellino: “Vogliamo fare risultato e arrivare ai playoff”

Le dichiarazioni rilasciare dal centrocampista del Foggia, ex Avellino, in vista della sfida contro la compagine irpina

Gli ultimi novanta minuti. Domenica 24 aprile, alle ore 17:30, allo Stadio "Pino Zaccheria", gli uomini di Carmine Gautieri affronteranno il Foggia di Zdeněk Zeman . Intervenuto ai microfoni della stampa dopo la sfida contro la Virtus Francavilla , terminata con il risultato di 2-2, il centrocampista del Foggia Vincenzo Garofalo si è espresso in vista della sfida contro l' Avellino , valevole per l'ultima giornata della regular season.

La compagine pugliese dovrà fare punti per conquistare un posto ai playoff. "Potevamo fare di più perché abbiamo dominato, ma il calcio è questo, ora pensiamo all’Avellino. Ci tengo a giocare la gara contro l’Avellino. Ripartiamo da questo punto dopo una sconfitta pesante per fare risultato contro i biancoverdi e arrivare ai playoff. Con mister Zeman sono cresciuto e lo ringrazio per essere arrivato a sette gol", le sue parole.