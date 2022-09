Foggia, flop a Picerno e Boscaglia trema: “Sono inca**ato! Non sono abituato…”

Dopo le due sconfitte di fila in campionato, la panchina di Boscaglia traballa

Tre a zero. E' questo il risultato finale maturato lunedì sera allo Stadio "Donato Curcio". Una sconfitta, l'ennesima, quella maturata dal Foggia di Roberto Boscaglia contro il Picerno in occasione della seconda giornata del Girone C del campionato di Serie C, che non è passata inosservata. A decidere il match le reti messe a segno da Reginaldo nel primo tempo, da Esposito (dal dischetto) e Pitarresi nella ripresa.

"La squadra ha iniziato bene, poteva fare gol e anche raddoppiare. Il Picerno ha poi preso le misure, noi abbiamo fatto un grande errore sul loro primo gol. Abbiamo cercato di rimettere le cose a posto ma siamo andati un po' in confusione. Poi la squadra ha avuto qualche problema sulle uscite: abbiamo trovato una squadra molto aggressiva. L’arbitro ha permesso tanti falli, ma se non ammonisci la squadra continua così. Il Picerno è una squadra organizzata e gioca un bel calcio. Ha un'identità. La partita si è messa come volevano loro. Il loro portiere ha parato due situazioni incredibili", ha dichiarato il tecnico dei Satanelli al termine del Monday Night.

"Ci portiamo a casa la sconfitta. Sappiamo che dobbiamo migliorare. Sei gol subiti? Mi fa pensare, è normale. Non sono abituato a questo. C'è ancora tanto da registrare, sono situazioni che non mi piacciono. Da un momento così si esce con tranquillità e lavoro, dovete sapere che anche io sono molto incazzato, non sono qui a difendere la squadra, non giochiamo alle belle statuine, sono incazzatissimo con me stesso, con lo staff e con la squadra. Vuol dire che qualcosa stiamo sbagliando, è evidente: tutti quelli che lavorano per il Foggia stanno sbagliando qualcosa", ha concluso Boscaglia.

Adesso serve una svolta, soprattutto alla luce delle ambizioni della società pugliese. E così la gara contro il Francavilla, in programma giovedì 15 settembre alle ore 21:00, diventa importante sia per la classifica, sia per il futuro dello stesso Boscaglia. La panchina del tecnico ex Palermo, infatti, traballa. Un altro risultato negativo - secondo quanto riportato da "TuttoMercatoWeb" - potrebbe portare

a delle riflessioni da parte della dirigenza. Seguiranno aggiornamenti...