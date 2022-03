Foggia, Di Pasquale: “La svolta della stagione? La vittoria col Palermo. Lì capii…”

Le dichiarazioni di Di Pasquale, difnsore del Foggia in vista dei playoff di Serie C Girone C

Davide Di Pasquale, difensore del Foggia classe 1996, durante l’ultima conferenza stampa, ha parlato della striscia positiva dei rossoneri.

Di seguito le dichiarazioni del numero sei:

Sul match contro la Vibonese: “Domenica dobbiamo affrontare la Vibonese con l’atteggiamento giusto, quello che abbiamo avuto nelle ultime gare provando a imporre il nostro gioco sin dal primo minuto. Proprio per questo troveremo una squadra che sa di esser all’ultima spiaggia, non credo saranno remissivi, credo che la metteranno sul piano agonistico.

Sull’inizio del girone di ritorno: All’inizio del girone di ritorno abbiamo fatto fatica, il Covid, gli infortuni hanno inciso negativamente, la scintilla è scattata contro il Palermo, lì abbiamo dato dimostrazione che ce la possiamo giocare con tutti.

Considerazioni generali sul gruppo squadra: Siamo un gruppo sano, unito, tutti bravi ragazzi, ci alleniamo duramente non abbiamo mai mollato anche quando tutto andava male.

Sui Play-off: I playoff? La nostra consapevolezza ce la dà il nostro mister, lui ci dà la spinta in più, andiamo in campo con atteggiamento spregiudicato e continuando a giocare così metteremo in difficoltà tutti”.

Di Pasquale, come riferito in conferenza, sostiene che la squadra allenata da Zdeněk Zeman abbia acquisito piena consapevolezza delle loro capacità dopo lo scontro contro il Palermo di Silvio Baldini. La gara disputata giorno quindici febbraio è terminata sul risultato di 4-1 per i satanelli, i quali sono passati in vantaggio già dal quarto minuto di gioco con un la rete di Alessandro Di Paolantonio; i rossoneri poi, sono stati lucidi nel saper reagire al gol del momentaneo pareggio di Brunori, il quale sfruttando un momento di disattenzione dell’estremo difensore del Foggia, segna la rete dell’1-1. A seguire le marcature di Merola, Garofalo e Curcio.

Per quanto riguarda la prossima uscita dei rossoneri, questi saranno impegnati contro la Vibonese. Vista la classifica, i pronostici sembrerebbero essere tutti a favore del Foggia. Nonostante questo, la formazione di Nevio Orlandi ha stretta necessità di guadagnare punti, per questa ragione, scenderanno in campo per tentare l'impresa. Per il club calabrese, i tre punti sarebbero di grande aiuto in chiave salvezza.