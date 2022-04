Foggia, Curcio: “Caso Catania? Contraccolpo psicologico. Vs Avellino daremo 100%”

Le parole dell'attaccante del Foggia, Alessio Curcio, sulle ripercussioni relative all'esclusione dal campionato del Catania

Il Tribunale ha messo la parole fine alla stagione del Catania Calcio, dichiarando concluso l'esercizio provvisorio . Il club etneo, dunque, è stato ufficialmente escluso dal campionato di Serie C a quattro giornate dalla fine della stagione. Decurtati a tutte le squadre del girone i punti guadagnati contro la compagine rossoblu. Tra queste anche il Foggia , che si è vista privata di ben 6 punti. Una situazione analizzata dall'attaccante dei satanelli, Alessio Curcio , intervenuto in conferenza stampa.

“Sicuramente c’è stato un contraccolpo psicologico dopo l’esclusione del Catania perché da guadagnare qualche posizione e guardare in alto, siamo stati costretti a guardarci indietro. Penso che la squadra abbia reagito bene contro il Francavilla. Con l’Avellino ci sarà massima concentrazione da parte nostra. Abbiamo avuto qualche problema al rientro, prima del girone di ritorno. Abbiamo fatto fatica e perso terreno. Ai tifosi del Foggia mi sento di chiedere ancora il loro sostegno, di starci vicino e di incitarci fino alla fine perché questa è una squadra che se lo merita, avendo dato sempre il massimo sul campo. Abbiamo cercato di fare di tutto per centrare l’obiettivo e domenica faremo di tutto per portarlo a casa”.