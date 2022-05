Foggia, Curcio: “Consapevoli dei nostri mezzi. Entella? Non abbiamo fatto nulla”

Le parole del capitano del Foggia, Alessio Curcio, a margine del successo maturato contro la Virtus Entella

Una rete di Curcio allo scadere ha condannato la Virtus Entella alla sconfitta in casa del Foggia, nel primo turno Nazionale dei playoff di Serie C. Proprio il match winner della sfida è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara per commentare la prova offerta dai satanelli.

"Penso sia stata una buona partita da parte nostra, sotto il punto di vista dell'intensità, magari c'è stata qualche imprecisione di troppo a livello tecnico, forse a causa del campo che non ci ha permesso di comprendere al meglio i rimbalzi. Il gol? C'è stato un calcio d'angolo di Di Paolantonio, uno stop di faccia perché pensavo che la prendesse il difensore, poi è rimasta lì, ho calciato di sinistro ed è entrata. Una dedica? E' sempre la stessa, alla mia ragazza, ma ci tengo anche a dedicarla alla squadra, allo staff tecnico e a tutti quelli che ogni giorno lavorano per far sì che le cose vadano come devono andare. Ci tengo anche a ringraziare i manutentori del campo: un terreno di gioco che tiene così la pioggia è difficile da trovare anche in Serie B".

"La Virtus Entella - prosegue Curcio - fa più o meno paura? Io credo che non abbiamo fatto nulla, c'è ancora una partita importantissima da giocare. Il rispetto nei confronti della Virtus Entella rimane invariato. Certo il risultato ci porta ad avere più consapevolezza nei nostri mezzi e ad avere una speranza in più per poter passare il turno. Percentuali? Restano 50 e 50".