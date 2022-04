Foggia, Canonico: “Zeman? Risultati parlano per lui. Prossima stagione e la B…”

Le dichiarazioni di Nicola Canonico, presidente del Foggia, a proposito del rapporto con il tecnico Zdenek Zeman

Foggia in grande spolvero dopo il primo periodo dell'anno in cui si era registrata una flessione, con le conseguenti voci sull'esonero di Zdenek Zeman . Il tecnico boemo è rimasto però alla guida della squadra, dal 6 febbraio ad ora è arrivata una sola sconfitta, sei vittorie e quattro pareggi. Lo score da promozione ha rilanciato i rossoneri in piena zona playoff, attualmente occupano il settimo posto, solamente cinque lunghezze dietro il Monopoli in quarta posizione. Intervenuto alla trasmissione "Bordocampo", il presidente del Foggia , Nicola Canonico , è intervenuto proprio sul rapporto con mister Zeman gettando un occhio al futuro:

"Sono contento di aver portato Zeman a Foggia perché lo stimo molto. Nonostante ho ricevuto critiche perché dicono che è un allenatore finito. Parlare oggi dei risultati che sta portando a Foggia mi riempi di orgoglio. Ho impiegato poco nello scegliere Zeman perché come ho firmato l’atto mi sono messo in macchina e sono andato a Roma da lui. Zeman nonostante la sua età è in grado di insegnare il calcio anche a molti suoi colleghi. Non abbiamo nessun motivo di dubitare nessuno dei due dell’altro. Stiamo già parlando della prossima stagione e poi se andrà in serie B cambierà il contratto. Il rapporto con Zeman e Pavone è buono anche se con lui ho avuto uno scossone perché sentivo una responsabilità che sento ancora. Credo nel progetto calcistico che stiamo facendo insieme. Illudere il tifoso foggiano sul puntare a vincere il campionato sarebbe stato offensivo verso di loro. Se qualcuno conosce Zeman sa bene che il primo anno deve lavorare con la squadra e non sale di categoria perché ha bisogno di tempo. Stiamo con i piedi per terra e non pensiamo alla serie B quest’anno. Stiamo pensando di cercare strutture idonee per far lavorare Zeman con gli allenamenti. Zeman è una persona davvero eccezionale".