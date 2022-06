Foggia, Canonico: “Zeman? Il calcio è fatto di cicli, non abbiamo trovato un accordo”

Le dichiarazioni di Emanuele Canonico, vicepresidente del Foggia, a proposito dell'addio del tecnico Zeman dai rossoneri

Dopo una stagione disputata al meglio delle aspettative, Zdenek Zeman non è più l'allenatore del Foggia . Con i satanelli il tecnico boemo ha raggiunto in extremis i playoff, venendo poi eliminato nel doppio confronto con la Virtus Entella . Ciò però non è bastato per riconfermare l'ex Roma alla guida dei pugliesi, che non hanno ancora scelto il sostituto. A proposito dell'addio di Zeman è intervenuto Emanuele Canonico , vicepresidente del Foggia, ai microfoni di AntennaSud:

"Abbiamo aperto agli imprenditori foggiani in quanto qualcuno ha sollevato delle polemiche. Se gli imprenditori foggiani vorranno rilevare il Foggia Calcio, da parte nostra c’è disponibilità a cedere. Se così non fosse, continueremo ad andare avanti spediti con il nostro programma, assicurando ai tifosi foggiani di avere quest’anno una squadra competitiva per giocarcela con tutti. L’obiettivo sicuramente sarà di migliorare quanto fatto lo scorso anno, non possiamo nascondere che Foggia è una piazza con aspettative molto alte. Mister Zeman? Gli auguro un futuro roseo, purtroppo la volontà per continuare insieme da parte nostra c’era, ma non abbiamo trovato un accordo. Il calcio è fatto di cicli, anche lui lo disse e penso che il suo ciclo con la nostra presidenza sia terminato. Stiamo sondando il terreno per il nuovo allenatore, sarà fondamentale ai fini della rinascita della Foggia calcistica".