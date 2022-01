Foggia, Canonico: “Non sono qui per regalare soldi. Salderemo tutti i debiti”

Duro attacco di Nicola Canonico, presidente del Foggia, che commenta la situazione societaria dei rossoblu

"Stiamo scoprendo tanti debiti non trascritti. Una parte della massa debitoria è stata già colmata, altrimenti non avremmo iscritto la squadra. È rimasta la parte contributiva e poi ci sono i fornitori, che stiamo pagando. Ogni tanto viene qualcuno che chiede soldi per contratti non onorati. Persino l'avvocato Chiacchio. È evidente che i debiti andranno pagati. Sapevo di entrare in una situazione complessa, non mi aspettavo oggettivamente della debitoria spaventosa. Ci sono soci che chiedono soldi senza essersi mai preoccupati di chiedere una fideiussioni o aiuti per la società. Ma andiamo avanti. Abbiamo le spalle grandi e la forza per farlo. Approveremo il bilancio dello scorso anno con una perdita di 2,7 milioni. Sono i dati che emergono dal bilancio che approveremo. Se qualcuno pensa che io sia venuto a Foggia a regalare soldi al posto di chi non li ha messi ha sbagliato. Sono venuto qui a fare le cose per bene. Sono venuto sapendo di una massa debitoria di circa 1,4 milioni. Sto scoprendo una perdita che va ben oltre le aspettative, documenti che non mi sono mai stati dati. In questo momento rappresento la maggioranza del Foggia e ho la responsabilità. Non ho mai polemizzato, è giusto raccontarvi queste cose, sennò si passa per accattoni, o - come ha detto qualcuno - per soggetti che non hanno soldi per fare la campagna acquisti".