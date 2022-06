Foggia, Canonico dice no alla cessione: “Offerta inaccettabile. Andiamo avanti…”

"Ieri, mercoledì 15 giugno 2022, è stata formulata un’offerta per l’acquisizione del 100% della Corporate srl, società che detiene l’80% delle quote sociali del Calcio Foggia 1920. Tale offerta – che per motivi di riservatezza non posso svelare – per quanto mi riguarda è assolutamente inaccettabile, in quanto non tiene minimamente in considerazione quanto da me sottolineato pubblicamente con assoluta chiarezza nel comunicato stampa datato 29 maggio 2022, di cui si riporta di seguito uno stralcio: “Si sappia – e cortesemente si riporti – che non è assolutamente mia intenzione guadagnare nemmeno un euro da questa eventuale cessione. Essa – ove dovesse concretizzarsi – avverrà al costo da me sostenuto per l’intera stagione 2021/2022. Ora andiamo avanti!"