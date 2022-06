Foggia, Canonico: “Con Boscaglia abbiamo un obiettivo. Iscrizione? Rispondo così”

"Contento di aver ufficializzato Roberto Boscaglia come nuovo allenatore del Foggia ma soprattutto dell’aver riportato il logo dei Satanelli sulle maglie rossonere. Abbiamo iniziato a caricare nel sistema la domanda d’iscrizione al prossimo campionato e stiamo valutando strutture per il ritiro. Il Foggia non ha bisogno di acquirenti: mi sono reso conto che non ci sono offerte pervenute in maniera corretta. Abbiamo smentito un’altra offerta fasulla. Vogliamo lavorare con serenità e spero di fare le cose al meglio. Belviso è una persona di fiducia che mi racconta ogni cosa e quindi ho preferito affidare a lui la direzione sportiva. Ho chiesto di trovare una struttura per il ritiro che abbia un campo perfetto ma anche in una località più vicina in modo che i tifosi possano raggiungere la squadra e prendere parte alle amichevoli. Facciamo i migliori auguri a Garofalo per questa nuova avventura. Il gruppo squadra con il mister lo stiamo già valutando. Arriverà il direttore sportivo e valuterà domani con il tecnico i profili da portare a Foggia. Boscaglia ha vinto campionato in serie C e ha allenato in serie B. È stato fermo un anno in cui ha riflettuto e viene a Foggia per fare sicuramente bene con tanta voglia di riscatto. Ferrante non faremo l’offerta di riscatto perché è eccessivamente alto per acquisire il cartellino. Merola ha proposte in serie B e dobbiamo aspettare gli eventi ma di figure e situazioni ce ne sono tante da affrontare nei prossimi giorni. Boscaglia porterà il suo staff tecnico tranne il preparatore dei portieri che forse dovrebbe essere del territorio poi lo sceglierà con il direttore sportivo. Non vogliamo fare la comparsa in questa stagione ma giocarcela nelle prime posizioni. L’allenatore deciderà i profili dei calciatori da inserire nella rosa assieme a chi già è sotto contratto. Il contratto del mister è stato sottoscritto con opzione di rinnovo automatico se rientra nelle prime tre posizioni in classifica. Curcio è un nostro tesserato, non sono vere le notizie su una sua partenza. Il Foggia può stare tranquillo perché sarà presto iscritto al prossimo campionato".