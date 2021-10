Foggia, Canonico: “Amo la sostanza, dopo il Palermo capiremo dove possiamo arrivare”

Il numero uno del club rossonero in merito al successo dei suoi nel match contro il Messina

Queste le parole di Nicola Canonico, presidente del Foggia intervenuto in seguito alla vittoria della compagine rossonera nella sfida di Serie C contro il Messina. I ragazzi di Zdeněk Zeman si sono imposti per 3-1 nell'impegno interno con la formazione siciliana, mettendo in campo grinta agonistica e fame di vittoria che, nelle dinamiche totali del match, hanno poi fatto la differenza. Un successo importante, arrivato per i pugliesi prima dell'insidiosa trasferta di Palermo, gara spartiacque per la compagine rossonera anche a detta dello stesso Canonico.