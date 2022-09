Foggia, Boscaglia in bilico: “Io a rischio? I presupposti per andare avanti ci sono”

"Bisogna lavorare sulla mente di questi giocatori che spesso hanno paura di sbagliare, hanno sbagliato tantissimi passaggi semplicissimi". Lo ha detto Roberto Boscaglia , intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta rimediata contro il Pescara . L'ennesima in campionato.

"Nel primo tempo c’è stato equilibrio e poi ci siamo sfaldati dopo il loro primo gol in maniera impressionante - ha dichiarato il tecnico del Foggia -. Bisogna avere più personalità, in questo momento siamo troppo impauriti. Dopo l’espulsione poi ci siamo spaventati ancora di più. È stata una brutta partita, ci sono situazioni che dobbiamo rivedere. Oggi (ieri, ndr) il risultato a livello numerico conta poco, dobbiamo essere più presenti a livello fisico, copriamo poco il campo. Gli allenatori sono sempre a rischio, mi sento a rischio come tutti gli altri quando perdo una partita. I presupposti per andare avanti ci sono. Ringrazio i tifosi per il sostegno che hanno dato alla squadra, la contestazione nei miei confronti ci sta capito il momento".