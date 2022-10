Foggia, arrestato il presidente Canonico per voto di scambio mafioso

Le indagini hanno avuto inizio dallo scioglimento del Comune di Valenzano, in provincia di Bari. Diversi i reati contestati, tra cui quello di associazione di tipo mafioso, estorsione, associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, associazione per delinquere finalizzata alla corruzione elettorale e scambio elettorale politico-mafioso. In particolare, il numero uno del club pugliese rientrerebbe nelle questioni politiche in quanto per le elezioni del 2019 si era speso nella campagna elettorale del centrodestra.