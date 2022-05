Avellino-Foggia, Di Paolantonio: “Tornare qui e segnare è una grande emozione”

Le dichiarazioni di Alessandro Di Paolantonio, centrocampista del Foggia, al termine della gara vinta contro l'Avellino. Tutta la gioia su Instagram dell'ex Monterosi

Grande gara del Foggia , che nella giornata di ieri ha espugnato il "Partenio-Lombardi" di Avellino eliminando i padroni di casa. La compagine di Zeman rimonta lo svantaggio e approda alla fase nazionale dei playoff, dove affronterà la Virtus Entella . Gioia infinta per tifosi e calciatori della squadra rossonera, come si evince dal post su Instagram pubblicato dal Alessandro Di Paolantonio , centrocampista dei satanelli:

" È stata una grande emozione tornare in questo stadio e rivedere il pubblico irpino. Altrettanto grande l’emozione di una vittoria di cuore e orgoglio".

Il centrocampista ventinovenne ha militato per quasi due stagioni proprio nell'Avellino, collezionando 64 presenze e 12 gol tra il 2019 e il 2021, prima di approdare al Monterosi in Serie C.