Udinese-Fiorentina, rammarico Prandelli: “Milenkovic ha fatto un errore, ma può capitare. Ecco cosa ci è mancato”

La Fiesole non trova continuità.

La Fiorentina esce sconfitta dalla Dacia Arena e Cesare Prandelli non può che essere rammaricato per il gol di Ilija Nestorovski arrivato quasi allo scadere del tempo regolamentare. La Viola nella scorsa giornata di Serie A aveva magistralmente battuto lo Spezia di Vincenzo Italiano, e sarebbe pertanto stato fondamentale provare a trovare continuità in un percorso, fino ad ora, decisamente altalenante. A margine della sconfitta maturata contro l’Udinese di Luca Gotti, Cesare Prandelli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di SkySport.

“Nelle ultime tre trasferte avremmo meritato di più, oggi abbiamo fatto una valutazione sbagliata e a pochi minuti dalla fine devi essere pronto a portarti anche a casa il punto. Abbiamo accettato il fatto che l’Udinese si abbassasse per ripartire perché volevamo vincerla, Milenkovic ha fatto un errore, purtroppo può capitare. Dobbiamo pensare a salvarci, ci sono 14 partite, tanti scontri diretti è un campionato difficile e dobbiamo essere sempre pronti, ho cercato di far passare questo messaggio ai ragazzi. Spesso oggi sulla sinistra abbiamo sofferto, ci è mancato troppo spesso l’ultimo passaggio per riuscire a creare la palla gol giusta”, ha concluso Cesare Prandelli.

