Serie A, Fiorentina-Crotone 2-1: decidono Bonaventura e Vlahovic, il gol di Simy illude i calabresi. La classifica

Termina 2-1 il match del “Franchi”, con la Fiorentina che vince tra le mura amiche del “Franchi“, contro un Crotone generoso, che ha lottato fino alla fine per agguantare il pareggio contro la squadra “viola”. Per i padroni di casa, in rete “Jack” Bonaventura al 20′ della prima frazione di gioco e raddoppio di Vlahovic al 31′, su assist di Ribery. Al 65′ la rete del Crotone, che accorcia le distanze con Simy, che alimenta le speranze dei calabresi. Risultato che non cambia e dopo i cinque minuti di recupero, il triplice fischio del signor Piccinini mette fine al match del “Franchi”, sul risultato finale di 2-1 per la Fiorentina.

