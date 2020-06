Serie A, 27a giornata: le formazioni ufficiali di Lecce-Milan e Fiorentina-Brescia

Riparte la Serie A.

Dopo i quattro recuperi della scorsa settimana, da oggi lunedì 22 giugno riparte ufficialmente il calendario della Serie A, che riprenderà dalla ventisettesima giornata. In programma ci saranno tre sfide, due alle ore 19 e 30 e una alle 21 e 45, ossia la gara tra il Bologna e la Juventus che deve riscattare la pesante sconfitta contro il Napoli costata la vittoria della Coppa Italia.

Le due gare della prima serata saranno invece Lecce-Milan e Fiorentina-Brescia, due match molto interessanti per quanto concerne la corsa verso la qualificazione alla prossima edizione dell’Europa League e la lotta per non retrocedere in Serie B. Particolare attenzione sui rossoneri, che considerata la vittoria del Verona sul Cagliari avranno bisogno di tre punti fondamentali per risalire la classifica.

Di seguito le formazioni ufficiali delle quattro partite che inizieranno alle 19:30:

LECCE (4-3-2-1): Gabriel, Rispoli, Meccariello, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Lapadula. All. Liverani.

MILAN (4-4-1-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Castillejo, Kessiè, Bennacer, Bonaventura; Calhanoglu; Rebic. All. Pioli

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski, Caceres, Ceccherini, Pezzella, Dalbert; Castrovilli, Pulgar, Duncan; Chiesa, Vlahovic, Ribery.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen, Sabelli, Papetti, Semprini, Mateju; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zhrmal; Skrabb, Donnarumma.