RFS-Fiorentina, Italiano: “C’è rammarico per la gara d’andata. Oggi approccio top”

La Fiorentina batte l' RFS ma non basta per ottenere la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Conference League . Per la migliore differenza reti nella classifica del gruppo A, l' Istanbul Basakheir conclude al primo posto, i viola da secondo dovranno passare per i sedicesimi. Al termine del match in Lettonia, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Avevamo preparato la partita come si è svolto il primo tempo, subito con aggressione. Speravamo in un risultato favorevole dalla Turchia ma la gara l'avevamo comunque preparata così. Nel secondo tempo abbiamo dato spazio a qualche giovane e a chi ha giocato meno. Nel primo tempo abbiamo fatto ciò che avevamo preparato. Sono contento per Saponara e per il gol su palla inattiva. L'ho detto prima della gara, il rammarico è la partita d'andata. Oggi l'abbiamo indirizzata dopo pochi minuti e poi abbiamo giocato sempre nella loro metà campo. Era una partita molto simile a quella dell'andata, invece oggi ce l'abbiamo fatta. Sono queste le partite che cercavamo. Soprattutto quando abbiamo incontrato altre squadre in questo girone ce l'abbiamo fatto e dunque dispiace per la gara d'andata che ha compromesso il primo posto. Più maturi in Europa? Ci siamo fatti trovare pronti subito col Twente. Averla battuta ci ha dato quella capacità di capire cosa ci aspettava. Abbiamo steccato le prime due ma poi abbiamo reagito. Approcciare la gara come stasera significa avere una maturità che può farci arrivare lontano".