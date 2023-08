Prandelli: “Fiorentina, il vero colpo sarà il gioco di Italiano. Mi aspetto…”

Le dichiarazioni di Cesare Prandelli, ex tecnico di Fiorentina e Genoa tra le altre, il quale si è espresso su Vincenzo Italiano e la squadra viola, impegnata questa sera contro il Rapid Vienna, match valido per l'andata dei playoff di Conference

"La squadra di Italiano, fin da subito, non dovrà commettere la leggerezza di pensare che tutto sia scontato dopo il gran percorso della scorsa stagione e la finale contro il West Ham. Adesso le rivali guarderanno la Fiorentina con occhi diversi e la affronteranno con maggiore attenzione. Sono arrivati i giocatori giusti nei ruoli giusti. Ma il vero colpo della Fiorentina sarà il gioco. Italiano ha idee chiare e punta su un calcio propositivo che esalta le varie individualità. E soprattutto è arrivato alla terza stagione a Firenze, quella in cui di solito si raccolgono i frutti dell’ottimo lavoro svolto nei primi due anni. Vincenzo, che è stato anche un mio giocatore, è un allenatore lanciato: mi aspetto una Fiorentina protagonista in Conference e più continua anche in campionato".