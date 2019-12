Milan, senti Rui Costa: “Non importa l’età, Ibrahimovic sarà uno stimolo”. E sulla Fiorentina…

Parola a Rui Costa.

L’ex centrocampista portoghese, ad oggi dirigente del Benfica, segue con passione le sorti del calcio italiano e, in particolare, delle sue due ex squadre di Serie A: il Milan e la Fiorentina. Le due compagini, attualmente, navigano entrambe in acque torbide.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Rui Costa, da Dubai in occasione del Globe Soccer Awards, ha detto la sua sull’andamento stagionale delle due squadre: “Il Milan sta facendo quello che è normale per questa squadra. Ibra? Non importa l’età, se è in condizione di giocare può fare bene. E al Milan potrà essere un riferimento e uno stimolo alla squadra e ai tifosi. Se ha accettato questo progetto vuol dire che è ancora in grado di fare bene. Fiorentina? Mi dispiace che la squadra non riesca a raggiungere gli obiettivi che vuole. Adesso speriamo che il nuovo allenatore Iachini riesca a fare bene, sono convinto che abbia una squadra giusta per raggiungere gli obiettivi che si era prefissata ad inizio stagione”.

A proposito, invece, dell’ennesima vittoria di Cristiano Ronaldo al Globe Soccer Awards: “Cristiano Ronaldo è così, stupisce tutti i giorni. Penso che neanche lui in questo momento riesca a sapere quando smetterà. Per ora continuerà ad essere al top per altri anni”.

