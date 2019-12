Fiorentina, Rui Costa: “Iachini trasmette la carica, abituato a centrare gli obiettivi. Pioli? Un grande uomo”

Manuel Rui Costa dice la sua sul momento vissuto dalla Fiorentina.

L’ex campione portoghese a Firenze ha vissuto senza alcun dubbio le stagioni migliori della propria carriera, con la maglia viola addosso si è tolto tante soddisfazioni prima di approdare al Milan. L’attuale direttore sportivo del Benfica, attraverso le colonne de ‘Il Corriere dello Sport’, ha commentato il periodo che stanno attraversando i viola che da qualche giorno hanno salutato Montella e accolto Beppe Iachini.

“Tifo ancora per Fiorentina e Milan, sono legato ai club e alle tifoserie. L’ultima giornata è stata pesante: viola ko in casa con la Roma e rossoneri sconfitti 5-0 a Bergamo. Pioli e Iachini? A Stefano devo molto, quando sono arrivato a Firenze sono andato ad abitare sopra casa sua: è stato un amico che mi ha aiutato in tante situazioni. Ho un’enorme stima per lui, come tecnico e come uomo. Sono convinto che risolleverà il Milan. Iachini? Non ho mai giocato insieme a Beppe, ma ho avuto la fortuna di conoscerlo e apprezzarlo: è uno che trasmette una grande carica, uno abituato a centrare gli obiettivi. Sono convinto che i viola chiuderanno in una posizione tranquilla, mentre il Milan andrà in Europa”.