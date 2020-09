Inter-Fiorentina, Sensi: “Maglia numero 12? C’è un motivo. Tutto sul mio ruolo e l’idolo Xavi”

“Facevo il portiere, per questo indosso la casacca numero 12”.

Parola di Stefano Sensi. A poche ore dal big match contro la Fiorentina, valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, il centrocampista classe ’95, intervenuto ai microfoni ufficiali del club nerazzurro, è tornato a parlare della sua carriera, snocciolando numeri e ricordi: dalla porta al centrocampo, dall’Urbania all’Inter.

“Sono un centrocampista e indosso la maglia numero 12. La storia è piuttosto semplice: il mio primo ruolo, quando ero bambino, è stato quello del portiere. A 18 anni ho indossato per la prima volta la fascia di capitano – ha raccontato -, a San Marino: è stata una grande emozione, in tribuna c’era tutta la mia famiglia a fare il tifo per me”.

Il suo ruolo e l’idolo Xavi: “Se devo scegliere tra un assist e un gol non ho dubbi: scelgo l’assist! Fare il passaggio perfetto è una gioia e una soddisfazione enorme. Xavi? L’ho sempre adorato. Se dovessi mai incrociarlo sicuramente gli direi: ‘Sei sempre stato il mio idolo, ho visto tutte le tue partite: il tuo modo di giocare mi ha incantato”, ha concluso Sensi.

