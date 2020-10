Inter-Fiorentina, Iachini su Vlahovic: “Capita a tutti di sbagliare, è successo anche a Dybala e Belotti”

Dusan Vlahovic criticato dopo la partita persa contro l’Inter.

Al termine della sfida persa per 4-3 contro i nerazzurri di Antonio Conte, il giovane attaccante classe 2000 di proprietà della Fiorentina, è stato duramente preso di mira dai tifosi viola nel suo profilo Instagram per alcune disattenzioni tecniche che hanno determinato la sconfitta del club gigliato.

A questo proposito è intervenuto il tecnico Giuseppe Iachini, che ha analizzato e spiegato gli errori commessi dal calciatore serbo, rinnovando ancora una volta la sua fiducia nei confronti dello stesso: “Ho parlato con lui e posso solo rimproverargli che dopo l’errore sul gol si sia abbattuto. Io li voglio sempre alti con la testa e con il cuore. Ci vuole sempre la solita testa anche dopo gli errori ma ha vent’anni e sono passaggi di crescita che deve fare. Deve aumentare la maturità e la personalità. Mi sono arrabbiato perché si è lasciato andare pensando all’errore. Lo capisco, perché per un attaccante è ancora più importante segnare, ma dobbiamo andare oltre a queste cose per la crescita personale e di squadra”.

Inter-Fiorentina, Iachini: “A “San Siro” con personalità e mentalità giusta. Vlahovic? Pagato dazio a livello psicologico”