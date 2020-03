Fiorentina, Vlahovic positivo al test del Coronavirus: è asintomatico. Il comunicato

Nuovo caso di Coronavirus in Serie A.

L’allarme CoVid-19 continua a mettere in ginocchio l’Italia ed, in particolare il mondo dello sport, dove il massimo campionato italiano di calcio è stato sospeso a seguito delle nuove disposizioni del Governo. Daniele Rugani e Manolo Gabbiadini sono soltanto i primi due giocatori risultati positivi al tampone, ma nelle ultime ore ulteriori contagi stanno venendo alla luce. Un caso riguarda la Fiorentina e, in particolare, il giovane attaccante Dusan Vlahovic. Il classe 2000, come ha annunciato la società tramite il sito ufficiale, è attualmente asintomatico. Di seguito il comunicato.

“ACF Fiorentina informa che il calciatore Dusan Vlahovic è risultato positivo al test per l’identificazione del Coronavirus – COVID-19, al momento il giocatore è asintomatico e si trova presso la sua abitazione.

La Società sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa ad iniziare dal censimento di tutte le persone che hanno avuto contatto con il calciatore“.

