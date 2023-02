Fiorentina-Torino, Italiano: “Amrabat ha chiesto scusa. Jovic ha fatto l’attaccante”

Parola a Vincenzo Italiano . Il tecnico della Fiorentina , in seguito al match vinto contro il Torino, valido per i quarti di finale di Coppa Italia , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della conferenza stampa post gara. Di seguito le parole del mister Viola: "Grande concentrazione e grande ritmo: siamo stati bravi. la Fiorentina ha ritrovato dei giocatori importanti che sono mancati, così ne trae vantaggio l'intensità e la manovra".

Questo gol per Jovic può essere determinante? E come ha vissuto il finale di gara? "Jovic oggi ha fatto l'attaccante: un gol e aveva fatto un bell'assist per Kouame. Ha fatto bene il secondo tempo, ma può lavorare meglio, ne ha le possibilità. Poi se la palla arriva sa buttarla dentro, vive di questo. Gli ultimi minuti non potevamo non soffrire, ma è andata bene e abbiamo meritato di vincere. Raggiungiamo un traguardo importante come la semifinale".