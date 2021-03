Fiorentina, tensione tra Amrabat e Prandelli: futuro dell’ex Verona in bilico? Le ultime

Alta tensione in casa Viola.

La Fiorentina è in piena lizza salvezza ed alcuni episodi spiacevoli in seno allo spogliatoio viola non fanno altro che peggiorare la situazione per il club di Rocco Commisso. Una retrocessione per la Fiesole sarebbe devastante e lo sa bene anche il coach della franchigia toscana, Cesare Prandelli. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, ci sarebbe stato un duro sconto proprio tra il tecnico originario di Brescia e Sofyan Amrabat.

L’episodio spiacevole sarebbe avvenuto in occasione di Fiorentina-Spezia, ed a placare gli animi sarebbe stato Joe Barone. Il feeling tra i due sembra essersi incrinato e, non a caso, l’ex calciatore del Verona non ha giocato contro l’Udinese di Luca Gotti e rischia di non trovare spazio neanche contro il Milan di Stefano Pioli. Porsi interrogativi sul futuro di Sofyan Amrabat sembra adesso necessario nonostante il centrocampista marocchino abbia già collezionato 1.995′ spalmati in ventiquattro presenze con la maglia della Fiesole nel corso della corrente stagione agonistica.