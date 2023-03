Fiorentina-Sivasspor, Italiano: “Siamo stati bravi. Biraghi mancherà al ritorno”

Le parole di Vincenzo Italiano dopo il successo contro il Sivasspor

⚽️

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al seguito del successo interno contro il Sivasspor di Riza Çalimbay. Di seguito, le parole dell'allenatore viola. (Clicca qui per leggere il commento del match di Conference League)

"Potevamo andare subito in vantaggio e indirizzare la sfida in maniera diversa, ma i nostri avversari si sono chiusi bene. Ci sono state 3-4 occasioni nitide, ma siamo stati poco concreti: tra una settimana ce l'andremo a giocare in Turchia, sarà una gara difficile ma bisognerà cercare di essere diversi sotto porta rispetto a quanto accaduto stasera. Siamo stati superficiali nelle prime due occasioni avute nel primo tempo. Hanno fatto bene i subentrati, ancora una volta troviamo un gol dalla panchina e quindi sono soddisfatto. Ci teniamo stretto questo 1-0, che è minimo ma comunque un buon vantaggio per il ritorno".

Cos'è successo sull'ammonizione di Biraghi? "Non l'ho capito. Era anche diffidato quindi mancherà al ritorno: questa cosa mi fa abbastanza arrabbiare. Non stava lì a perdere tempo perché avevamo bisogno di fare qualche altro gol, mi dispiace non averlo a disposizione in Turchia".

Queste partite vanno chiuse in casa "Nei quindici minuti iniziali, ci sono state due situazioni in cui potevamo sbloccare il risultato. Non sai mai cosa vai a trovare in trasferta, il Sivasspor in casa ha qualità diverse da mostrare: comunque siamo stati bravi, non abbiamo concesso ripartenze ai nostri avversari. C'è stata superficialità in alcune circostanze, la partita poteva finire con un risultato più largo: in Turchia andremo a fare una battaglia".