Fiorentina, Prandelli: “Grande stima per Iachini, ma avrei dato un’altra chance a Montella”

La Fiorentina ha ritrovato una vittoria che in casa mancava dallo scorso 6 ottobre.

I viola nella gara valida per la 19a giornata di Serie A hanno superato per 1-0 la Spal, al termine di un match in cui i ferraresi avrebbero meritato quantomeno il pari. Diverse le occasioni fallite degli uomini di Leonardo Semplici che sono stati beffati a dieci minuti dal termine da un colpo di testa di German Pezzella sugli sviluppi di un corner. Sul ritorno al successo dei toscani guidati da Beppe Iachini si è espresso l’ex tecnico della Viola, Cesare Prandelli.

“La vittoria è stata importante, i tre punti portano tranquillità: è un momento difficile ma ho grande stima per Iachini, persona di umiltà e di carattere ma visto che questo era un anno di transizione una chance in più a Montella gliel’avrei data. Fiorentina-Atalanta di mercoledì? I nerazzurri sta confermando quanto di buono fatto in questi anni: sa cosa vuole fare e lo fa con un’intensità che poche squadre hanno. Sarà una gara difficile – ha detto Prandelli dalle parole riportate da Firenzeviola.it -, dove Iachini magari potrà visionare altri giocatori. Io vicino alla Fiorentina? Niente, nessun tipo di contatto. Non avrei mai potuto rifiutare la Fiorentina”.

