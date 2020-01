Inter-Cagliari, Maran: “Superermo questo momento ‘no’, ho una strategia per battere i nerazzurri”

Il Cagliari sogna di fare lo sgambetto all‘Inter.

I rossoblu hanno disputato una prima parte di stagione al di sopra delle iniziali aspettative e al momento occupano la sesta posizione in classifica a quota 29 punti. I sardi nella serata di martedì’, inoltre, dovranno vedersela contro i nerazzurri di Antonio Conte nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, intervenuto in conferenza stampa, ha analizzato il match contro i lombardi e parlato del momento che sta vivendo la sua squadra.

“Sceglierò la formazione anche in base a quanto vedrò nella rifinitura di domani, valuterò chi ha recuperato meglio. Non sarà un turn-over completo, metterò in campo una squadra che potrà dare il massimo per passare il turno. Non sarà comunque una formazione condizionata dall’impegno di campionato a Brescia: prendiamo una partita per volta. Abbiamo collezionato una lunga serie positiva, per una realtà come la nostra non è facile continuare a questo ritmo. Ci sta di subire una flessione, più che altro dettata dai risultati, quindi mentale, non fisica. Dobbiamo superare il momento sul campo, tornare a quella ferocia che ci aveva contraddistinto. C’è la consapevolezza di avere guadagnato questi risultati con merito, dunque prendiamo partite come quella di domani come una opportunità, un test impegnativo dove dovremo dimostrare di compere il primo passo verso la ripresa del nostro percorso. Inter? Giocheremo contro una squadra che ha nella solidità uno dei suoi punti di forza. Un avversario che concede poco, di grande fisicità. Cercheremo di non fare una partita di attesa, questo è un atteggiamento che non rientra nelle nostre corde, come si è visto nelle ultime partite. Vogliamo fare una buona prestazione, il modo migliore per ottenere un risultato positivo”.