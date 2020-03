Fiorentina, Pezzella positivo al Coronavirus: “Sintomi scomparsi, ora sono a casa e…”

Sono nove, attualmente, i calciatori risultati positivi al COVID-19 in Serie A.

Dopo Dusan Vlahovic, in casa Fiorentina anche Patrick Cutrone e German Pezzella sono stati sottoposti al tampone, con esito positivo. Ad annunciarlo, è stato lo stesso club viola attraverso un comunicato diramato questa mattina sul proprio sito di riferimento. “ACF Fiorentina comunica che, a seguito della positività al Coronavirus-COVID-19 di Dusan Vlahovic, in presenza di alcuni sintomi sono stati sottoposti a tampone, con esito positivo, i calciatori Patrick Cutrone e German Pezzella e il fisioterapista Stefano Dainelli. Sono tutti in buone condizioni di salute nei loro domicili a Firenze”.

IL POST – “Come sapete, dopo gli esami effettuati a seguito di alcuni sintomi, mi hanno confermato che sono risultato positivo al COVID-19”. Ha scritto il capitano e difensore della Fiorentina sul proprio account Instagram, tranquillizzando tutti sulle sue condizioni di salute. “I sintomi sono scomparsi e sono a casa, seguendo le procedure indicate dal dipartimento sanitario del mio club. Sicuramente questa sarà presto un’altra storia da raccontare. Abbiate cura della vostra salute e di chi vi sta vicino. Un abbraccio”. Di seguito, il post pubblicato da Pezzella.