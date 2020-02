Fiorentina-Milan, Pioli: “Siamo stati superficiali, il rigore non esiste! Tifosi viola? Ecco il mio messaggio”

Fiorentina–Milan termina 1-1, pari amaro per i rossoneri che hanno subito l’1-1 su un rigore parecchio dubbio.

Serie A, Fiorentina-Milan 1-1: Rebic non basta, Pulgar dal dischetto gela i rossoneri

Il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli, ai microfoni di Dazn, ha analizzato il pareggio del Franchi che ha lasciato l’amaro in bocca al Milan che pregustava già il sorpasso ai danni del Napoli.

Fiorentina-Milan, Cutrone: “I rossoneri non saranno mai avversari, ringrazio i tifosi. Rigore? Volevo calciarlo io…”

“Il pari di questa sera è dipeso solo da noi, è stata colpa nostra perché eravamo padroni del campo e gestito la partita per come dovevamo fare. Siamo stati bravi a sbloccarla e dopo non dovevamo essere troppo superficiali come siamo stati e non dovevamo sottovalutare la seconda parte di gara solo perché i nostri avversari erano rimasti in dieci. Bisognava continuare a giocare con equilibrio e compattezza, è un peccato perché la squadra ha tenuto bene il campo e dovevamo chiuderla. Rigore? Non c’è, la palla è stata toccata da Romagnoli. Non capisco perché non è stata utilizzata la tecnologia in una situazione del genere, mi spiace davvero perché era una partita che potevano e dovevamo vincere. Pensavo che il VAR aiutasse l’arbitro, difficile accettare questo episodio perché da qualche partita ci stanno accadendo cose strane. Le responsabilità sono nostre, ma su questo non possiamo fare nulla. Abbiamo preso troppi contropiede, perso delle palle banali con la squadra che ha dato la sensazione di sentirsi troppo sicura di sé e padrona del campo. Ritorno a Firenze? Mi ha sempre regalato sempre tante emozioni, qui insieme a tutto l’ambiente abbiamo vissuto una situazione particolare e mi ha fatto piacere ricevere questa accoglienza. Futuro? Sono sereno, non ci sto pensando e non lo stanno facendo neanche i calciatori perché ancora c’è tanto da fare”.