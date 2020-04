Fiorentina, l’ex Frey: “Rapporto di amore e odio con Mutu. Boruc? Vi dico cosa penso”

Sebastian Frey si racconta.

L’ex estremo difensore di Fiorentina e Inter, con 446 incontri disputati in Serie A, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, durante una diretta social insieme all’amico ed ex compagno Adrian Mutu, in merito al proprio rapporto, ai tempi della lunga parentesi con il club viola, con due calciatori in particolare: il portiere Artur Boruc, attuale calciatore del Bournemouth, e proprio lo stesso Mutu.

Sul primo Frey non le manda a dire: “Boruc mi è sempre stato sulle palle, era un egoista e non aggiungo altro sennò mi fate fare polemica. Questo è Mutu che mi stuzzica“. Un rapporto complicato anche con l’attaccante romeno, rimasto però un buon compagno di avventure: “In campo ci mandavamo spesso a quel paese, volevamo vincere e la testa calda di tutte e due non aiutava. Adrian mi faceva rosicare, era un po’il mio difetto. Sapeva stuzzicarmi, i tasti da toccare per farmi arrabbiare li conosceva bene“.

Coronavirus, Aquilani: “Italia messa alla prova. Fiorentina? Bella avventura, Iachini mi dà tanto”