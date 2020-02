Fiorentina, la sentenza di Prandelli: “Le critiche a Iachini? Ho la mia idea. La strategia di Beppe…”

L’ex tecnico viola Cesare Prandelli si schiera apertamente dalla parte dell’attuale allenatore gigliato, Beppe Iachini.

L’ex coach di Chievo e Palermo, Giuseppe Iachini, in queste settimane è stato oggetto di numerose critiche in relazione al suo operato sulla panchina del club viola. Subentrato a Vincenzo Montella, l’ex allenatore del Sassuolo, attualmente, ha conquistato in otto partite ben dodici punti frutto di tre vittorie e tre pareggi. Un discreto rendimento per un tecnico che si ritrova a metà della stagione a guidare un organico non costruito da lui, di concerto con la dirigenza viola, in sede di calciomercato estivo. La Fiorentina, in questo momento, si trova al tredicesimo posto in classifica, insieme al Sassuolo, con ventinove punti fin qui racimolati. Cesare Prandelli, ha concesso un’intervista ai microfoni di FirenzeViola.it nel corso della quale ha fornito la sua valutazione sul lavoro fin qui svolto dal nuovo allenatore della Fiorentina.

“Iachini sta cercando di interpretare il momento. Mi sembra che la squadra abbia risposto con temperamento e carattere, il mister sta facendo un buon lavoro perché in questo momento serviva e serve ancora fare punti. Credo che questo spirito che hanno i giocatori, con i giovani che stanno facendo bene, sia la strada giusta. Iachini per ora ha privilegiato questo poi penserà ad un gioco migliore. Lo dico perché ho sentito tante critiche, che la squadra si abbassa troppo ma credo che Iachini scelga questa opzione per compattare la squadra visto che ha poi tre o quattro giocatori in grado di ribaltare le situazioni e far male all’avversario in campo aperto”, ha chiosato l’ex tecnico della Nazionale Italiana.

