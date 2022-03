Fiorentina-Juventus, probabili formazioni: Allegri con Aké e Vlahovic, Piatek dal 1′

Fiorentina e Juventus si affronteranno questa sera al "Franchi" nel match valido per l'andata della semifinale di Coppa Italia

La Coppa Italia si prende la scena anche questa sera con la sfida del "Franchi". Dopo il derby meneghino di ieri, questa sera, scenderanno in campo Fiorentina e Juventus nel match valido per l' andata della semifinale della competizione . I viola sono reduci dal k.o. con il Sassuolo deciso dalle reti di Traore e Defrel, mentre i bianconeri hanno superato 3-2 l'Empoli.

La sfida tra Fiorentina e Juventus, calcio d'inizio alle 21:00, sarà visibile in esclusiva in diretta su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.