Fiorentina-Inter, Inzaghi: “Grande applauso ai ragazzi. Firenze tappa importante”

“Nel primo tempo dopo il vantaggio abbiamo avuto tante occasioni in cui potevamo fare meglio. Tante ripartenze anche nel secondo tempo dove solitamente mettiamo più qualità. Ma non posso dire niente a questi ragazzi posso solo fare un grande applauso. A Firenze è stata una partita difficile“.

SCELTE - “Ragioniamo di partita in partita, non abbiamo fatto calcoli ma abbiamo pensato solamente alla Fiorentina. E’ un periodo intenso, venivamo dalla Supercoppa e i ragazzi hanno dato tanto. Sapevamo che Firenze sarebbe stata una tappa importante per noi“.