Fiorentina, Igor si presenta: “Grande opportunità, darò il meglio. Ecco a chi mi ispiro”

Igor si presenta.

Il difensore brasiliano, trasferitosi a gennaio alla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto dalla SPAL, ha parlato di sé, della sua scelta di approdare alla Viola e dei suoi obiettivi quest’oggi in conferenza stampa.

“La mia posizione preferita è quella di difensore centrale – ha detto Igor – ma so giocare anche come esterno sinistro. Mi ispiro a tanti giocatori: Van Dijk, Sergio Ramos, Thiago Silva. Il mio obiettivo è quello di crescere per arrivare al loro stesso livello. Il mio lavoro mi porta ad essere sempre pronto anche alla prima gara contro la Juventus. I compagni e il tecnico mi hanno dato subito grande appoggio con l’obiettivo di sfruttare al meglio questa occasione. Non so quanto tempo rimarrò qui a Firenze, ma quello che è certo è che darò tutto, darò la vita per questa squadra. E’ una grande squadra e una grande opportunità per me. In questa avventura darò sempre il meglio di me stesso. Fin da piccolo sognavo di giocare in una grande squadra. Ho visto le partite della Fiorentina anche da piccolo e sono stato subito felice della possibilità di venire a Firenze. Voglio vincere e lottare per qualche titolo. Scrivendo una pagina di storia di questo club. Di sicuro saremo forti. Ne sono convinto“.

Juventus-Fiorentina, che scintille! Sconcerti a gamba tesa: “Nedved si riposi, ma la frase di Commisso…”

A proposito, invece, della gara in programma sabato contro la Fiorentina: “Sarà una partita estremamente difficile. Come lo sono tutte in Serie A. Ci stiamo preparando al meglio per questo impegno: sappiamo che dovremo dare il meglio per portare a casa i tre punti. Concorrenza? Dalbert e Caceres mi hanno accolto bene e credo che la concorrenza sia normale nello sport. L’importante è mantenere sempre il rispetto reciproco. Ci sono molte caratteristiche in cui devo migliorare, devo lavorare per completarmi”.

Juventus-Fiorentina, Commisso rincara la dose: “Lacrime di rabbia nello spogliatoio, non mi pento di nulla. Il comportamento di Nedved…”