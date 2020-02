Juventus-Fiorentina, che scintille! Sconcerti a gamba tesa: “Nedved si riposi, ma la frase di Commisso…”

Tre a zero. E’ questo il risultato finale maturato domenica pomeriggio fra le mura dell’Allianz Stadium.

Una vittoria, quella centrata dalla Juventus contro la Fiorentina di Beppe Iachini in occasione della sfida valida per la 22esima giornata del campionato di Serie A, conquistata grazie alle reti messe a segno da Cristiano Ronaldo dal dischetto e da Matthijs De Ligt. Un successo che continua a far discutere dopo le dichiarazioni al veleno rilasciate al termine del match dal patron della Viola, Rocco Commisso (QUI IL VIDEO), e dal vicepresidente della società bianconera, Pavel Nedved (CLICCA QUI).

Chi ha detto la sua in merito al secco botta e risposta tra le due figure dirigenziali è stato anche Mario Sconcerti, noto giornalista sportivo e opinionista televisivo, intervistato ai microfoni di ‘TMW Radio’. “Cosa penso dell’esplosione di Commisso dopo Juventus-Fiorentina? Non sono d’accordo con la risposta di Nedved. E’ un presidente giovane che ha messo tanti soldi e ci sta che faccia una dichiarazione eccessiva – ha dichiarato Sconcerti -. Nedved non può dire che è stufo di sentire che la Juve vince senza merito. Si devono accettare i due rigori, il secondo non c’era. E’ normale accettare i rigori e discuterli. Almeno si possono discutere. Se Nedved è stanco, si riposi. Nessuno ha discusso la Juve, ma si è discusso un rigore. Guai a discutere la Juve nel suo complesso. Ha usato una frase infelice, come in parte ha fatto Commisso”, ha concluso.