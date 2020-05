Fiorentina, Dragowski: “Il calcio è mancato, contento di tornare ad allenarci. Ai tifosi viola dico…”

La Fiorentina è tornata in campo.

In conformità con il nuovo decreto del Governo italiano per la “fase 2” dell’emergenza Coronavirus, i club di Serie A hanno dato inizio ad allenamenti individuali facoltativi presso i centri sportivi. Da lunedì, invece, potranno riprendere le sedute collettive. Nei giorni scorsi, i vertici del calcio hanno ipotizzato come data di ripresa dei campionati il 13 giugno, ma ad oggi non si ha ancora nessuna notizia ufficiale in merito. Intanto, però, le squadre si stanno preparando al ritorno sul rettangolo verde.

Bartlomiej Dragowski, estremo difensore della Viola, si è raccontato ai microfoni del sito ufficiale del club toscano e ha parlato dell’emozione vissuta al ritorno in campo: “Sono contento che con i miei compagni siamo tornati ad allenarci, ci era mancato tanto il calcio. I tre portieri polacchi più forti? Domanda difficile perché abbiamo avuto tanti portieri forti, però direi Boruc, Szczesny e Młynarczyk. L’attaccante che finora mi ha messo più in difficoltà? Difficile dirlo, perché tutti ti mettono in difficoltà in Serie A. Però a me come attaccante piace molto Immobile. I tre portieri più forti in attività? La top three? Direi Alisson, Oblak e ter Stegen. Un messaggio per i tifosi viola? Spero che tutti stiano bene e non vedo l’ora di rivederli presto al Franchi. Un saluto e un abbraccio“.

