Fiorentina, Dragowski: “Credo molto in Commisso. Voglio un trofeo, l’Europa e i Mondiali. Voci Milan? Ho le idee chiare”

Parla Bartlomiej Dragowski.

Dopo tanta panchina, la dolorosa bocciatura per far spazio ad Alban Lafont e infine la cessione in prestito all’Empoli, oggi, il giovane portiere polacco è certamente uno dei punti fermi dei Viola, con ben 26 partite da titolare in questa turbolente stagione di Serie A. Il classe ’97, intervenuto ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, si è raccontato tra sogni, ambizioni e progetti futuri, svelando di non avere alcuna intenzione di lasciare Firenze e la Fiorentina: “Ho deciso di prolungare il mio contratto perché credo nella squadra e nella società. Commisso è uno serio, ha fatto grandi investimenti, per una squadra e una città fantastica”.

“Milan? Non ascolto le voci di mercato, voglio solo portare la Fiorentina più in alto possibile – ha proseguito con fermezza Dragowski -. L’Italia ha dei portieri molto forti, soprattutto Donnarumma, Cragno, Meret e Audero. Ma il più forte del mondo è Alisson. Non nascondo che sarebbe bello giocare una competizione europea e vincere qualche trofeo, magari con la Fiorentina. E vorrei giocare i Mondiali con la nazionale polacca”.

Parole al miele per mister Giuseppe Iachini: “Quando era alla guida dell’Empoli mi ha voluto fortemente e ha fortemente creduto in me, e ora è il solito martello. Chiede il massimo e cura ogni dettaglio, è molto preparato. Presto il campionato ripartirà e noi vogliamo fare punti e risalire la classifica”.