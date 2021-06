Fiorentina, Di Livio esalta Gattuso: “Rino come Mourinho. Castrovilli? Gli darei la fascia”

Rino Gattuso e la sua nuova avventura alla Fiorentina.

Il tecnico calabrese dopo l’addio al Napoli ha deciso di proseguire la propria carriera sulla panchina dei Viola che a loro volta hanno scelto di non confermare Beppe Iachini. In merito all’approdo in Toscana dell’allenatore anche ex Milan ha detto la sua, Angelo Di Livio, ex esterno proprio della Viola oltre che di Juventus e Italia. Le parole di ‘Soldatino’ nel corso dell’intervista rilasciata all’edizione odierna de ‘Il Corriere Fiorentino‘.

“Commisso non poteva fare scelta migliore. Gattuso sta a Firenze e alla Fiorentina come Mourinho alla Roma. Riporterà entusiasmo. Ribery? Lo confermerei, in un gruppo servono almeno un paio di giocatori come lui. Castrovilli? Con Gattuso può fare il salto di qualità. Gli darei la fascia da capitano, va responsabilizzato”.

