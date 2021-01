Fiorentina-Crotone, Vlahovic: “L’assist di Ribery è da campione, tre punti importanti. Rabbia per la sostituzione? Rispondo così”

Termina 2-1 il match del “Franchi”, con la Fiorentina che vince tra le mura amiche del “Franchi“, contro il Crotone.

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, parla così ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sul Crotone in cui ha trovato anche il gol. Di seguito le dichiarazioni del calciatore viola.

“Devo sempre ringraziare i miei compagni, in questo caso Ribery. Con quell’assist da campione vero è stato facile realizzare, bene i tre punti e speriamo di continuare così”.

MERITO A RIBERY O CASTROVILLI – “Di tutti, anche Castrovilli ha fatto una bella giocata. Abbiamo vinto tutti insieme”.

LA RABBIA AL MOMENTO DELLA SOSTITUZIONE – “Era verso me stesso, ho avuto due occasioni in uno-contro-uno non sfruttate, voglio sempre dare il massimo per la squadra”.

UN PENSIERO SU COMMISSO – “Sempre un onore per me, lo ringrazio perché lui e la sua famiglia ci sono sempre stati vicini. Ringrazio anche il mister che mi sta sempre dando fiducia e non posso esprimere quanto gli devo. Mi ha sempre detto che contano i miei gol, ma senza compagni non avrei fatto niente”.

