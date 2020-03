Fiorentina, Commisso sull’emergenza Coronavirus: “Sostegno per l’Italia, seguite le regole”

Il messaggio di Rocco Commisso.

L’emergenza per la diffusione del Coronavirus ha costretto il Governo italiano ad adottare misure drastiche per cercare di limitare il più possibile il numero dei contagiati e cercare di garantire la sicurezza della nazione: con il nuovo decreto annunciato ieri dal Premier Giuseppe Conte, tutte le scuole, le università e le manifestazioni sportive sono state bloccate almeno fino al mese di aprile. Inoltre la “zona rossa” è stata allargata a tutto il territorio del Paese, e tutti i cittadini dovranno restare nelle proprie abitazioni se non per motivi di salute, di lavoro e per acquistare beni di prima necessità.

PSG, shock Mbappé: sottoposto al test per il Coronavirus, i risultati delle analisi…

Di conseguenza anche il campionato di Serie A si fermerà fino alla fine del mese di marzo, e non vi sono ancora certezze circa la possibilità di riprendere a giocare le partite e dunque di terminare la stagione in regola. A commentare lo stop delle attività sportive e l’attuale situazione dell’Italia è intervenuto Rocco Commiso, presidente della Fiorentina, che tramite i canali ufficiali del club viola ha comunicato tutto il suo sostegno verso il nostro paese direttamente dagli Stati Uniti: “In questi giorni mia moglie Catherine ed io seguiamo ogni attimo, anche se siamo qui in America, la situazione in Italia con grande preoccupazione. Il nostro pensiero oltre che a tutti i cittadini italiani, è in particolare per Firenze, per la Famiglia Viola, i tifosi, i dipendenti, i giocatori e per mio figlio Giuseppe. Tutti stanno cambiando il loro modo di vivere per combattere e sconfiggere questo terribile nemico. Occorre seguire le regole che sono state indicate in maniera seria e con grande attenzione. Siamo al vostro fianco anche in questa partita, è fondamentale rimanere tutti uniti. Forza ragazzi e Forza Famiglia Viola!!“