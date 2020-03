Fiorentina, Commisso sul rinnovo di Chiesa: “Dobbiamo confrontarci, vedremo nei prossimi mesi”

Il futuro di Federico Chiesa.

L’esterno classe ’97 è senza dubbio il talento più importante della Fiorentina, e ormai da alcune stagioni è diventato una vera e propria bandiera della squadra toscana attirando su di sé, grazie a prestazioni di altissimo livello e con grande costanza, l’attenzione di tutti i top club italiani ed europei. Tra tutti sicuramente la Juventus e l’Inter, che già nella scorsa sessione estiva di calciomercato avevano provato ad aggiudicarsi il suo cartellino senza riuscire nell’impresa e che stanno continuando a sfidarsi a distanza per concludere il prima possibile la trattativa: d’altra parte Chiesa è uno dei prezzi pregiati della nuova classe di talenti italiani, a cui appartengono anche Nicolò Barella, Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini, per citarne alcuni tra i tanti che già giocano ad altissimi livelli da anni.

Il contratto del talento classe ’97 scadrà nel 2022, e per tale motivo la dirigenza viola dovrà cercare di trovare l’accordo per il rinnovo il prima possibile, al fine di non perdere il suo gioiello più prezioso ad un valore più basso rispetto al mercato attuale. A parlare del rinnovo contrattuale di Chiesa è intervenuto il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, che durante un’intervista ai microfoni di Gr Parlamento ha confermato come tutte le operazioni verranno portate a termine quando sarà terminata l’emergenza Coronavirus. Queste le sue dichiarazioni: “Vedremo nei prossimi mesi. Ora ho spedito una lettera a tutti i dipendenti, perché in questo momento non posso confrontarmi con tutti. Tutti i discorsi di rinnovo sono rinviati a quando potremo rivederci dal vivo. Ora voglio che la Fiorentina diventi una squadra dove i giocatori arrivano e vogliono rimanere. Quando arriveremo a questo punto sarò contento“.

