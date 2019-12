Fiorentina, Commisso: “Ringrazio Montella per l’impegno. Ecco perché abbiamo scelto Iachini”

La scelta di Rocco Commisso.

Dopo l’ennesimo risultato negativo (la schiacciante sconfitta subita contro la Roma, che si è imposta con il risultati di 4 a 1) il presidente dei viola ha deciso di esonerare Vincenzo Montella, a cui aveva dato fiducia all’inizio della stagione: al suo posto è stato scelto Giuseppe Iachini, libero dopo l’ultima esperienza sulla panchina dell’Empoli.

Fiorentina, ecco l’ufficialità: Iachini è il nuovo allenatore. Il comunicato

Sul sito ufficiale della Fiorentina Commisso ha pubblicato un messaggio rivolto proprio all’ormai ex allenatore, ringraziandolo per il lavoro svolto, e motivando la scelta del nuovo tecnico: “Ci tengo a ringraziare Vincenzo Montella per l’impegno e la sua serietà professionale dimostrati qui alla Fiorentina. L’attuale situazione di classifica ci ha imposto un cambio della guida tecnica. Abbiamo scelto Iachini perché è un uomo di spessore, legato a Firenze e alla Fiorentina. Adesso dobbiamo stare uniti e rimetterci sulla giusta strada al più presto tutti insieme“.