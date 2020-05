Fiorentina, Commisso: “Chiesa alla Juventus? Sono disposto ad accontentarlo, ma solo ad una condizione”

“Se Chiesa vuole andare via mi dispiace, ma lo accontenteremo”.

Parola di Rocco Commisso. Nonostante lo stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria globale legata alla diffusione del Coronavirus, il presidente della Fiorentina, ai microfoni di ‘Radio Bruno’, progetta e disegna il futuro del suo club, partendo dal possibile addio di Federico Chiesa: “Con lui mi sono incontrato prima di Natale. Se vuole andare via, ripeto, lo accontenteremo, anche se a malincuore. Naturalmente però l’offerta deve essere giusta. Dobbiamo vedere anche la sua valutazione, che potrebbe essersi abbassata rispetto allo scorso anno”.

“La mia volontà è di fare la cosa giusta per la Fiorentina – ha proseguito Commisso -. Se Chiesa vorrà andare alla Juve lo accontenteremo, ma ci sono anche altri club in Europa. Bisogna fare il bene di tutti, ma comunque potrebbe anche rimanere. Io non gli ho offerto niente per il rinnovo di contratto, non ci sono state proposte. L’importante è che uno voglia rimanere, e molti giocatori hanno capito che il nostro club punta in alto. Chiesa è un bravissimo ragazzo, abbiamo un grande rapporto e voglio mantenerlo”.

Chiosa finale sul tecnico Beppe Iachini: “Se non dovesse ricominciare la Serie A, io voglio tenerlo lo stesso. Devo comunque ammettere che il calcio e la Fiorentina mi mancano davvero tanto”.

