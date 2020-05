Fiorentina, Iachini: “Ci faremo trovare pronti, sarebbe fondamentale ricominciare tutti insieme”

Beppe Iachini sulla ripartenza del calcio.

L’attuale tecnico della Fiorentina in questo periodo di crisi a causa dell’emergenza Coronavirus, ai microfoni di Radio Rai 1, ha palesato la voglia dei Viola di riprendere gli allenamenti e di conseguenza il campionato.

“Noi siamo pronti, non è un problema. Se dovesse arrivare un’apertura da parte della Regione Toscana ci faremo trovare pronti. Il problema è che alcune squadre, e questo è antipatico, non potrebbero ricominciare ad allenarsi. In questo momento dobbiamo rispettare quelli che non possono allenarsi, ad esempio tutti i club lombardi. Dobbiamo ripartire tutti insieme, in modo che possa esserci una giusta ripartenza. Non sarebbe leale e corretto nei confronti di tutti cominciare ad allenarsi prima di altri”.

