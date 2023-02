Fiorentina-Braga, Italiano: “Brekalo arma in più. Sirigu? Vorrei vederlo all’opera”

Seconda settimana di coppe europee, al via i match di ritorno dei sedicesimi di Conference League . La Fiorentina di Vincenzo Italiano ospiterà il Braga al "Franchi", dopo la netta vittoria per 0-4 maturata sul campo dei portoghesi. La compagine viola ha quasi ipotecato il passaggio del turno nel turno precedente, grazie alle doppiette messe a segno da Jovic e Cabral . Nella gara di ritorno, in programma domani 23 febbraio alle 21, potrebbe esserci spazio per qualche cambio anche in vista del match di Serie A contro il Verona . Il tecnico dei toscani ha presentato la sfida contro il Braga in conferenza stampa, di seguito le sue dichiarazioni:

"Brekalo è entrato in campo col Torino nell'ultima mezz'ora, gli volevamo dare subito minutaggio e continuità perché era in ritardo dopo un periodo in cui si era allenato a parte e poi si è fermato perché non era in condizione e ha avuto problemi muscolari. Adesso ha fatto 3-4 giorni ad alta intensità ed è una freccia in più al nostro arco. Quando sarà in grado di avere un certo livello di intensità può giocare venti minuti o un tempo. Qua avevamo tutti la voglia di renderlo subito in condizione pari agli altri ma non è stato possibile. Lo faremo adesso, pian pianino. Sirigu? Ieri sera è tornato a casa per un lutto. Ho parlato col ragazzo, se torna ed è mentalmente libero ed è convinto di poter fare la prestazione, lo vorrei vedere all'opera. Lo vedo più dentro alla nostra organizzazione e sta bene anche dal punto di vista fisico"