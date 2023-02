Fiorentina-Braga, Italiano: “Bravi a rimontare. Gol annullato a Cabral? Dico la mia”

La Fiorentina accede con merito agli ottavi di finale di Conference League . In seguito al successo nel doppio confronto con il Braga , il tecnico del club viola, Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport approfondendo il tema prestazione proposta dai toscani in quel del rettangolo verde dell'Artemio Franchi. Di seguito le sue parole:

"Loro sono andati in vantaggio di due gol con i primi due tiri in porta. Noi siamo stati bravi a rimontare, ma questo insegna che non c'è nulla di scontato: non si deve dare nulla per già vinto, i ragazzi sono stati bravi a trovare una grande reazione".