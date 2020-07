Fiorentina-Bologna, la critica di Iachini: “Noi penalizzati da decisioni arbitrali sbagliate”

Due partite a disposizione per chiudere il campionato con il sorriso stampato sul volto.

La Fiorentina è reduce dalla sconfitta subita contro la Roma, che all’Olimpico ha vinto 2 a 1 grazie ai due calci di rigore trasformati magistralmente dal grande ex della gara, Jordan Veretout. Dopo aver raggiunto la salvezza con alcune giornate di anticipo, al club viola sono rimaste due gare a disposizione per cercare di regalare gli ultimi sei punti ai propri tifosi e chiudere il campionato in modo positivo.

Alla vigilia della sfida contro il Bologna, valida per la trentasettesima giornata di Serie A, il tecnico del club toscano, Giuseppe Iachini, ha parlato al sito ufficiale dei viola sul prossimo incontro con il Bologna e della sconfitta subita contro i giallorossi:

“C’è tanto rammarico, siamo andati a Roma per giocare la nostra partita. Siamo andati con un atteggiamento propositivo e offensivo, con Chiesa, Ghezzal, Ribery e Kouame volevamo fare una gara con più incisività nella fase offensiva. Poi nello sviluppo della gara abbiamo commesso qualche errore tecnico, ma nello sviluppo della partita abbiamo tenuto il campo e avevamo creato presupposti per essere pericolosi. La gara stava scivolando su un binario di parità e l’episodio finale ha deciso il match. Noi ci prepariamo per fare tutto al meglio, ma se poi questo non accade per episodi fuori dalla nostra portata c’è rammarico…“.

Il Bologna sarà comunque un avversario molto ostico, una squadra che è rinata con la grinta del tecnico Sinisa Mihajlovic: “Un avversario pericoloso, di ottima qualità e organizzato. E’ da due anni con Mihajlovic e ci vorrà una gara importante per vincere. Sarà importante recuperare tutte le energie, fisiche e psicologiche. Servirà una grande partita. Innanzitutto sono felice che lui possa stare un po’ meglio per quello che ha vissuto e ha passato. Il mio augurio è che tutto possa essere alle spalle e che possa avere un futuro roseo e migliore, soprattutto sotto l’aspetto della salute che è quello più importante. Gli auguro il meglio, nella vita e nel lavoro“.

Sulla preparazione della squadra per le ultime due partite afferma: “Quello che ho sempre chiesto ai ragazzi. Abbiamo affrontato tutte le gare col piglio giusto, potevamo accontentarci di fare una gara meno tosta col Torino e invece abbiamo vinto bene. Contro Inter e Roma ci siamo giocati la nostra gara, li abbiamo tenuti in apprensione. Continueremo il nostro percorso di lavoro come stiamo facendo, onorando tutte le partite. Cercheremo di fare il massimo. Formazione? Lo verificheremo nell’allenamento di oggi, i recuperi sono fondamentali per far partire i primi undici in una determinata maniera. Anche se poi chi entra dopo non è meno importante, tutto il gruppo è chiamato a fornire una grande prestazione e a dare il suo contributo. Noi vogliamo finire in una certa maniera cercando di fare bene, verificherò anche questa opportunità. L’esigenza è quella di fare il massimo e il meglio fino in fondo, abbiamo costruito insieme un bel percorso di lavoro che ci avrebbe potuto dare anche qualche punto in più. C’è rammarico per qualche decisione arbitrale sbagliata, le difficoltà di questa annata le conosciamo e sappiamo che non è stato un calcio totalmente vero“.